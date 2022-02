Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Alvaro Gonzalez... Sampaoli fait passer un gros message !

Publié le 18 février 2022 à 10h10 par D.M.

Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe face à Qarabag, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la situation de plusieurs joueurs en manque de temps de jeu comme Alvaro Gonzalez ou encore Steve Mandanda.

L’OM n’a pas montré son meilleur visage ce jeudi, mais a assuré l’essentiel en remportant son match de Ligue Europa Conférence face à Qarabag (victoire 3-1). Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a décidé d’offrir du temps de jeu à certains éléments en difficulté comme Alvaro Gonzalez ou Steve Mandanda. Annoncés sur le départ lors du dernier mercato hivernal, les deux joueurs ont eu l’occasion de convaincre Jorge Sampaoli sur le terrain. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a justifié sa décision.

« On va en avoir besoin vu le calendrier chargé »