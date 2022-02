Foot - OM

OM - Malaise : Milik se méfie de Sampaoli !

Publié le 17 février 2022 à 19h10 par La rédaction

La situation de Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille cette saison créé débat, alors que Jorge Sampaoli ne semble pas avoir une grande confiance en lui.

Il y a seulement quelques mois, les supporters de l’Olympique de Marseille se félicitaient d’avoir un attaquant de sa trempe dans l’effectif. Cette année, Arkadiusz Milik a toutefois rencontré des gros problèmes. Déjà, il a dû récupérer d’une blessure au genou qui lui a fait manquer l’Euro et tout le début de saison et son retour ne s’est pas vraiment bien passé. Jorge Sampaoli l'a même écarté pour préférer Cédric Bakambu, ce qui a semblé agacer l’international polonais. « Comment j'ai pris le fait de ne pas être titulaire ? Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot » a lâche Milik après le match face au FC Metz, où il offre la victoire à l’OM en rentrant en cours de rencontre (1-2). Du côté de Sampaoli on assure toujours mettre l’équipe devant tout cas particulier, mais les dégâts semblent déjà être faits...

Milik sait qu’il n’a pas droit à l’erreur