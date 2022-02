Foot - OM

OM - Malaise : Arkadiusz Milik reçoit un énorme message en interne !

Publié le 17 février 2022 à 0h00 par La rédaction

Peu en forme depuis le début de saison, Arkadiusz Milik a reçu beaucoup de critiques de la part des supporters marseillais. S’il semble aller mieux depuis quelques matchs, le buteur peut tout de même compter sur le soutien de ses coéquipiers, notamment de Cengiz Ünder.

Très décisif dès son arrivée à l’Olympique de Marseille en janvier 2021, Arkadiusz Milik à vécu un début de saison 2021-2022 compliqué. Lors de ses 12 premiers matchs, le Polonais n’a inscrit qu’un but, pour aucune passe décisive. Cible de nombreuses critiques, l’attaquant de 27 ans a bien su réagir lors des deux dernières oppositions en championnat, inscrivant un triplé face à Angers et un magnifique retourné contre Metz.

« C’est un joueur de qualité »