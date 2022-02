Foot - OM

OM - Malaise : Le clan Gerson monte au créneau !

Publié le 18 février 2022 à 4h45 par T.M.

Ayant contribué au transfert de Gerson vers l’OM lors du mercato estival, Tulio De Melo s’est prononcé sur la situation du Brésilien sur la Canebière.

Lors du dernier mercato estival, Jorge Sampaoli avait une grande priorité pour renforcer son effectif à l’OM : Gerson. Pablo Longoria s’est alors activé pour répondre aux demandes de son entraîneur et n’a pas hésité à sortir le chéquier et offrir près de 25M€ pour recruter le milieu de terrain qui était alors à Flamengo. Très attendu à l’OM, Gerson peine toutefois à convaincre sur la Canebière. De quoi alors susciter de nombreuses critiques, mais pour L’Equipe , Tulio De Melo, qui a joué un rôle dans le transfert de son compatriote à Marseille, a tenu à monter au créneau.

« Il n'est pas encore à 100 % mais il se rapproche de son meilleur niveau »