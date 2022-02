Foot - OM

OM - Malaise : Pau Lopez, Mandanda... Sampaoli redistribue les cartes !

Publié le 18 février 2022 à 16h10 par D.M.

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez. Et l'entraîneur de l'OM semble avoir été convaincu par la performance de l'international français face à Qarabag.

Gardien numéro un dans l’esprit de Jorge Sampaoli, Pau Lopez a laissé sa place à Steve Mandanda lors de la rencontre de Ligue Europa Conférence face à Qarabag (3-1). Après la rencontre, Jorge Sampaoli a justifié son choix : « Oui ça nous donne de la tranquillité car on voit qu’on peut compter sur tout le monde. On va en avoir besoin vu le calendrier chargé, il y aura des joueurs qui jouent plus et d’autres moins, mais notre travail c’est de faire en sorte que tout le monde soit prêt à jouer » . Mais le portier de 36 ans peut-il s’installer durablement dans les cages marseillaises ? Selon l’entraîneur de l’OM, aucun scénario n’est écarté.

« La décision va se baser sur les performances de tout le monde »