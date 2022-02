Foot - OM

OM - Malaise : Encore un infime espoir pour Steve Mandanda à Marseille ?

Publié le 18 février 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Titularisé par Jorge Sampaoli pour affronter Qarabag ce jeudi, Steve Mandanda a rendu une bonne copie. Alors que le calendrier est chargé, le portier français pourrait obtenir de nouvelles chances de briller dans les prochaines semaines.

L’OM va enchaîner les rencontres dans les prochains jours. En l’espace de neuf jours, le club marseillais va disputer trois matches, dont le seizième de finale retour de Ligue Europa Conférence face à Qarabag. A l’aller, la formation de Jorge Sampaoli l’a emporté (3-1) grâce notamment à un doublé d’Arkadiusz Milik. Et pour cette rencontre, le technicien argentin a décidé de procéder à quelques changements. L’entraîneur de l’OM a fait tourner son effectif, offrant du temps de jeu à quelques éléments en difficulté comme Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez ou encore Steve Mandanda. « Oui, on pense que Steve Mandanda est apte à retrouver les terrains. C'est un des joueurs qui peut profiter de cette compétition avec le calendrier chargé » avait annoncé Sampaoli quelques heures avant ce rendez-vous. Agé de 36 ans, le portier a retrouvé, ce jeudi soir, la pelouse du Vélodrome et s’est montré plutôt convaincant. Malgré ce but encaissé en fin de rencontre, l’international français a réussi sa partie. « C'était un match compliqué, contre une équipe avec énormément d’envie, qui n'est pas mal dans l’utilisation du ballon. On a eu du mal à se créer les premières occases, on gagne c’est important. (...) On les avait étudiés, on savait qu’ils jouaient très bien et mettaient de l’engagement, on savait à quoi nous attendre, ils ont vraiment joué le jeu à fond. On a été réaliste devant, tant mieux » a confié le gardien au micro de W9 ce jeudi.

« On va en avoir besoin de tout le monde vu le calendrier chargé »