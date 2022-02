Foot - OM

OM - Malaise : Le vestiaire de Sampaoli monte au créneau pour Mandanda !

Publié le 18 février 2022 à 12h00 par D.M.

Doublure de Pau Lopez cette saison, Steve Mandanda a retrouvé le terrain en Ligue Europa Conférence ce jeudi pour le plus grand plaisir de Pol Lirola.

Monument à Marseille, Steve Mandanda a vu son temps de jeu se réduire drastiquement cette saison. Doublure de Pau Lopez, l’international français doit se contenter de rencontres de moindre importance, même si l’Europa Conférence League est présenté comme une priorité pour l’OM. Titularisé par Jorge Sampaoli pour affronter le Qarabag ce jeudi soir (3-1), Mandanda a retrouvé le stade Vélodrome, mais aussi le chemin de la compétition. « Oui ça nous donne de la tranquillité car on voit qu’on peut compter sur tout le monde. On va en avoir besoin vu le calendrier chargé, il y aura des joueurs qui jouent plus et d’autres moins, mais notre travail c’est de faire en sorte que tout le monde soit prêt à jouer » a justifié l’entraîneur marseillais en conférence de presse.

« C'est un grand professionnel, une légende du club »