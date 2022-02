Foot - OM

OM - Malaise : Un retour en arrière possible entre Alvaro Gonzalez et Sampaoli ? La réponse !

Publié le 17 février 2022 à 18h10 par A.C.

La situation d’Alvaro Gonzalez à l’Olympique de Marseille fait couler beaucoup d’encre en ce moment et les choses ne devraient visiblement pas changer de sitôt.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise une plutôt bonne saison pour le moment, si l’on écarte l’élimination en Coupe de France. Pourtant, les choses semblent commencer à se tendre en interne. La méthode Jorge Sampaoli pourrait en effet faire ses premières victimes à l’OM ! La légende Steve Mandanda en a fait les frais et Alvaro Gonzalez, qui était pourtant l’une des idoles des supporters, ne semble également pas rentrer dans les plans de son entraineur. Le défenseur central a d’ailleurs clairement fait connaitre son mécontentement, ce qui n’aurait pas forcément plu à Pablo Longoria et aux dirigeants de l’OM.

Entre Alvaro Gonzalez et Sampaoli, ça ne colle plus