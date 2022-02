Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un renfort hivernal s’enflamme pour Pascal Dupraz !

Publié le 18 février 2022 à 21h30 par La rédaction

Arrivé cet hiver à l'AS Saint-Etienne, Sada Thioub est déjà sous le charme de Pascal Dupraz comme il l'a avoué ce vendredi en conférence de presse.

L’AS Saint-Étienne revit depuis l’arrivée sur le banc de Pascal Dupraz. Sur les 9 matchs disputés depuis le changement d’entraineur, les Verts en ont remporté 5, pour 4 défaites. Actuellement sur une série de 3 victoires consécutives en Ligue 1, l'ASSE a réussi à rattraper son retard sur ses concurrents au maintien, et pointe désormais à la 18ème place du classement. Convaincant depuis son arrivée, Dupraz fait l’unanimité dans le vestiaire, et plusieurs de ses joueurs l’ont déjà validé, à l'instar Sada Thioub.

Sada Thioub séduit par Pascal Dupraz