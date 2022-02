Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli met les choses au clair sur l’arrivée de Kolasinac !

Publié le 18 février 2022 à 18h10 par La rédaction

Peu utilisé par Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Sead Kolasinac n’est pas encore prêt selon son entraineur.

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal en provenance d’Arsenal, Sead Kolasinac s'est fait discret sous le maillot marseillais. Le latéral gauche de 28 ans n’a joué que deux matches avec l'OM pour un total de 78 minutes. Peu utilisé chez les Gunners , Kolasinac doit également retrouver du rythme après avoir été blessé durant presque 2 mois. Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli est revenu sur le faible temps de jeu dont bénéficie Sead Kolasinac depuis son arrivée, dans des propos relayés par RMC .

Sead Kolasinac à encore beaucoup à découvrir