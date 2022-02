Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli dresse un premier bilan depuis son arrivée à Marseille !

Publié le 18 février 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Sur le banc de l'OM depuis mars 2021, Jorge Sampaoli a dressé un premier bilan de son aventure marseillaise. Le technicien argentin perçoit mieux les attentes des supporters et semble déterminé à faire progresser l'équipe.

A la fin du mois de février 2021, Frank McCourt donnait un gros coup de pied dans la fourmilière. Par le biais d’un communiqué, le propriétaire de l’OM officialisait le départ de Jacques-Henri Eyraud de la présidence du club marseillais. Présent depuis le début de l’aventure, le dirigeant français laissait sa place à Pablo Longoria, qui occupait jusque-là le rôle de « head of football » . McCourt avait également annoncé l’arrivée de Jorge Sampaoli. Ancien sélectionneur de l’Argentine, le technicien avait pris la décision de quitter l’Atlético Mineiro pour rejoindre l’OM et suivre les traces de son mentor, Marcelo Bielsa. « Je connais depuis longtemps le club, j'ai choisi pour la culture des gens, il y a identification populaire à ce que je vis. On a commencé à évaluer le groupe pour pouvoir prendre des décisions à court et long terme. La philosophie c'est de se projeter vers l'avant plutôt que vers notre camp » avait-il confié en mars dernier. Arrivé avec ses principes, Jorge Sampaoli a déjà imposé sa patte dans le style de jeu et dans le recrutement. Sur le plan comptable, le bilan est plutôt positif puisqu’au classement, l’OM pointe au deuxième rang, juste derrière le PSG. Seule fausse note, l’élimination du club phocéen en Ligue Europa. Reversée en C4, la formation phocéenne espère remporter un nouveau trophée à Marseille, près de trente ans après la victoire en Ligue des champions

« Mon défi c'est que tout le monde s'identifie à Marseille »

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a dressé le bilan de sa première année à l’OM. « J'ai presque fini la première année à Marseille et à l'OM. J'ai bien intégré ce qu'est cette ville, ce club et ce qu'attendent les supporters. Cela amène une pression en plus car il faut être acteur à Marseille. Je suis heureux de cette année et un peu préoccupé quand je n'arrive pas à donner à la ville ce qu'elle attend. Mon défi c'est que tout le monde s'identifie à Marseille » a confié le technicien argentin dans des propos rapportés par RMC Sport. Même si le tableau est plutôt positif, certains de ses choix ont suscité l’incompréhension au sein du vestiaire, mais aussi auprès des supporters marseillais. L’exemple le plus concret est la mise à l’écart de Steve Mandanda, solidement installé à l’OM. Agé de 36 ans, le champion du monde a reculé dans la hiérarchie et a laissé sa place de gardien numéro un à Pau Lopez, arrivé en provenance de l’AS Roma sur les conseils de Jorge Sampaoli.

« Ce qui m'intéresse c'est que l'équipe fonctionne »