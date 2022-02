Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bakambu dit tout sur son intégration dans le projet McCourt !

18 février 2022

Recruté par l’OM au cours du mercato hivernal Cédric Bakambu a vécu une intégration plutôt réussie au sein de son nouveau challenge. Le buteur congolais a livré ses vérités à ce sujet et évoque également l’accueil de ses nouveaux coéquipiers.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le BJ Guoan début janvier, Cédric Bakambu (30 ans) a finalement choisi l’OM pour la suite de sa carrière. L’ancien buteur du FC Sochaux, passé également par Bursaspor et Villarreal au cours de sa carrière, était également courtisé par le LOSC et l’OL, mais c’est donc le projet McCourt qui a le plus retenu son attention durant le mercato hivernal. Un choix qui s’avère pour l’instant payant puisque Bakambu a déjà inscrit 2 buts en 3 apparitions en Ligue 1, et l’international congolais semble lui-même très heureux de ses premiers pas à l’OM.

« J’ai été très bien accueilli »

Interroge en conférence de presse ce vendredi, Cédric Bakambu s’est confié sans détour sur ses premières semaines passées à l’OM : « J e me sens très bien, bien accueilli. Je m'attendais à pire car j'appréhendais un peu mais j'ai été bien accueilli. Les automatismes viennent petit à petit mais je suis encore nouveau. De l'extérieur l'OM c'est un gros club et je m'attendais un vestiaire plus froid (…) Je ne m'attendais pas à jouer autant si rapidement mais toutes les minutes sont bonnes à prendre. J'essaye de me remettre en forme. J'ai la chance d'avoir du temps de jeu et j'espère que cela va continuer (…) Le fait de marquer rapidement c'est un plus pour l'adaptation. Je travaille pour retrouver mon meilleur niveau », indique Bakambu, qui avait marqué pour son tout premier match avec l’OM face au RC Lens, ce qui a donc facilité son adaptation.

