Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 tente un coup à 20M€ au Barça !

Publié le 19 février 2022 à 15h00 par La rédaction

En difficulté avec le FC Barcelone, Sergiño Dest pourrait quitter le club cet été. L’AS Monaco serait toujours intéressée mais le Barça ne discutera pas en dessous d’un montant à hauteur de 20M€.

Avec le retour de Dani Alves au club, l’avenir de Sergiño Dest à Barcelone s’assombrit de plus en plus. Même s’il a montré de belles choses à son arrivée, le latéral américain ne progresse plus et commet trop d’erreurs. Cette saison, Dest est plus souvent assis sur le banc de touche qu’autre chose. A tel point que le FC Barcelone réfléchirait à une solution pour son avenir…

Monaco toujours chaud sur le dossier, le Bayern et l’Atlético dans le coup