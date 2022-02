Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi doit faire un énorme sacrifice pour son avenir !

Publié le 19 février 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Mauro Icardi pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. En grande difficulté à Paris, le buteur argentin pourrait faire ses valises pour se relancer en Serie A. En effet, Mauro Icardi aurait la possibilité de rebondir à la Juventus, au Milan AC, à Naples ou à l'AS Rome. Toutefois, le numéro 9 de Maurico Pochettino serait contraint de faire un sacrifice financier pour retrouver l'Italie.

A la peine à l'Inter, Mauro Icardi a été prêté avec option d'achat au PSG à l'été 2019. Auteur d'une très bonne première saison malgré la concurrence d'Edinson Cavani, le buteur argentin a vu Leonardo lever sa clause et payer une somme proche de 50M€ à l'Inter pour son transfert définitif. Toutefois, Mauro Icardi n'a pas réussi à confirmer ses débuts prometteurs au PSG. En effet, le numéro 9 parisien peine à évoluer à son plus haut niveau depuis de longs mois. La faute à des blessures fréquentes ; et ses soucis extra-sportifs ne doivent pas aider. Alors que Lionel Messi a rejoint les rangs du PSG lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi doit, en plus, faire face à une concurrence d'autant plus féroce en attaque. Ce qui limite considérablement son temps de jeu. Très peu utilisé et pas du tout convaincant lorsque Mauricio Pochettino fait appel à lui, Mauro Icardi aurait pu prendre le large lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, aucun club n'a réussi à s'entendre à la fois avec le PSG et le joueur. Malgré tout, Mauro Icardi serait toujours en instance de départ. D'ailleurs, il pourrait faire son retour en Serie A la saison prochaine s'il accepte de faire un geste financier.

Mauro Icardi doit baisser son salaire pour retrouver la Serie A