Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point de Frenkie De Jong sur sa situation !

Publié le 19 février 2022 à 13h30 par T.M.

A Barcelone, l’avenir de Frenkie De Jong fait l’objet de plus en plus de rumeurs. Faut-il alors imaginer un futur départ du Néerlandais ? L’ancien de l’Ajax Amsterdam vient de faire un point sur sa situation en Catalogne.

Révélé lors de l’épopée de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Frenkie De Jong avait éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens. Manchester City et surtout le PSG étaient intéressés par le Néerlandais. Le club de la capitale pensait d’ailleurs avoir raflé la mise, mais au dernier moment, le FC Barcelone a réussi à inverser la tendance pour s’offrir les services de De Jong, moyennant environ 75M€ en 2019. Un énorme coup pour le club catalan qui comptait énormément sur le milieu de terrain batave afin de construire autour de lui pour l’avenir. Et si les débuts ont été très bons pour Frenkie De Jong, cela commence à stagner. Les performances du joueur de Xavi laissent de plus en plus à désirer, ce qui soulève alors certaines questions sur son avenir du côté du Camp Nou. En effet, alors que le FC Barcelone a de grands rêves pour le prochain mercato estival, les caisses du club sont encore loin d’être remplies. Par conséquent, une vente de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait faire le plus grand bien à Joan Laporta. Un départ pourrait alors être envisagé par les Blaugrana dans les prochains mois, de quoi intéresser du beau monde puisque le Bayern Munich ou encore Liverpool pourraient être sur le coup.

« Je suis très heureux ici et j’espère l’être encore plusieurs années »