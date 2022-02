Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Erling Haaland dicté par Kylian Mbappé ?

Publié le 19 février 2022 à 14h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en août 2021, le PSG pourrait accélérer dans le dossier Erling Haaland notamment en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une information confirmée en Espagne.

Ça bouge dans le dossier Erling Haaland ! Les équipes avancent leurs pions pour tenter de recruter le buteur norvégien, dont l’avenir au Borussia Dortmund reste incertain. Lié au club allemand jusqu’en 2024, l’attaquant se poserait des questions et ne fermerait pas la porte à un départ vers une équipe plus huppée. En Espagne, Erling Haaland est présenté comme la priorité du FC Barcelone et du Real Madrid. Mais le PSG pourrait faire une entrée fracassante dans ce dossier dans les prochains mois.

Mbappé va avoir une influence sur le dossier Haaland

Comme annoncé par le 10Sport.com, Erling Haaland est perçu au PSG comme le successeur de Kylian Mbappé. Le club parisien pourrait tenter de s’attacher les services de l’international norvégien dans les prochains mois, notamment si le champion du monde s’engage avec le Real Madrid. Journaliste espagnol, Oriol Domenech confirme la menace PSG. Selon lui, la formation parisienne pourrait devenir un adversaire de taille pour le Real Madrid et le FC Barcelone, mais seulement en cas de départ de Kylian Mbappé.