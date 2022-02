Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi bloqué par Haaland pour ce gros coup à 0€ ?

Publié le 19 février 2022 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen aurait alarmé le FC Barcelone. Toutefois, le Barça pourrait ne pas avoir les moyens de répondre aux attentes du défenseur danois, et ce, parce qu'il voudrait mettre le paquet pour faire plier Erling Haaland.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone serait à l'affût de toutes les belles opportunités à prix mini. Dans cette optique, Xavi aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, et ce, pour pouvoir boucler des coups XXL à 0€ cet été. Pour renforcer sa charnière centrale, le coach du Barça aurait coché le nom d'Andreas Christensen, qui est dans sa dernière année d'engagement avec Chelsea. Toutefois, l'international danois pourrait se montrer trop gourmand pour le club catalan.

Andreas Christensen voudrait signer un contrat XXL