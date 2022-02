Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar réussira-t-il à convaincre Kylian Mbappé ?

Publié le 23 février 2022 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid. Malgré tout, les Parisiens tentent de le convaincre de prolonger et ne perdent pas espoir. Mais vont-ils y parvenir ?

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé, ce qui offre une opportunité exceptionnelle au Real Madrid, qui n'avait pas hésité à offrir 180M€ au club de la capitale l'été dernier. Malgré tout, récemment, l'international français assurait que sa « décision n’est pas prise » avant d'ajouter que « le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose . » Par conséquent, Kylian Mbappé a décidé de repousser sa décision, mais cela sera-t-il suffisant pour permettre au PSG de convaincre son attaquant ?

L'espoir renaît au PSG