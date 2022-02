Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un énorme coup à jouer avec Mbappé !

Publié le 22 février 2022 à 17h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid, mais le PSG a encore un coup à jouer pour la prolongation de son attaquant.

L'avenir de Kylian Mbappé reste le dossier brûlant du PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et depuis le 1er janvier, il est libre de discuter avec le club de son choix. « Ma décision n’est pas prise », assurait toutefois Kylian Mbappé au micro de Prime Video , avant la victoire contre le Real Madrid. Après sa magnifique prestation face au club merengue , le champion du monde 2018 ajoutait que « ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir . » Par conséquent, l'avenir de Kylian Mbappé reste toujours aussi incertain.

Avec un contrat de 2 ans, le PSG peut y croire