Mercato - PSG : Tout est tracé pour la fin de carrière de Neymar ?

Publié le 23 février 2022 à 19h45 par La rédaction

Recalé par le patron de la MLS, Neymar a vu son rêve de jouer aux États-Unis tomber à l’eau. Une nouvelle qui pourrait profiter au PSG. Le club de la capitale devrait avoir de quoi convaincre le Brésilien de terminer sa carrière en France.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar est passé par beaucoup de sentiments. L’envie de retourner à Barcelone, celle de prolonger deux ans plus tard… Finalement, l’international brésilien a étendu son bail avec Paris et est désormais lié jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Ce qui ne l’a pas empêché d’émettre un souhait pour son avenir. Dans le podcast Fenomenos , Neymar a confié qu’il voulait un jour évoluer en MLS. Avant d’être rapidement refroidi par Don Garber, le patron de la ligue américaine, qui lui a sèchement répondu en conférence de presse : « Nous n’avons pas besoin de faire venir de grands joueurs à la fin de leur carrière car ils veulent prendre leur retraite en MLS ». De bon augure pour le PSG ?

Une fin de carrière à Paris ?

C’est possible. Si Neymar ne part pas en MLS, il pourrait finir sa carrière au PSG. Depuis sa prolongation de contrat et l’arrivée de Lionel Messi, le Brésilien n’a jamais caché qu’il se sentait très bien dans la ville lumière. Même s’il a mis du temps à s’adapter, Neymar semble épanoui sûr et en dehors du terrain. Et à 34 ans, l’ancien joueur du FC Barcelone devrait encore être capable de faire quelques dégâts sur le rectangle vert. Le PSG pourrait en avoir besoin, et vice-versa.