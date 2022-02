Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau signe annonciateur de l’arrivée de Zidane ?

Publié le 23 février 2022 à 20h45 par La rédaction

Un élément pourrait constituer un signe annonciateur de l’arrivée de Zidane sur le banc de touche du PSG cet été. Explication.

Depuis quelques jours, les médias anglais et espagnols évoquent avec insistance le retour de l’option PSG pour Cristiano Ronaldo, qui envisage un départ de Manchester United en fin de saison, déçu de constater que le club mancunien n’est pas en mesure de présenter un projet sportif top niveau à court terme.

Le changement de cap sur CR7…