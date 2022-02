Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait bouclé l'arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 22 février 2022 à 9h15 par B.C.

Grande priorité des Qataris pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Zinedine Zidane serait proche de la capitale française à en croire les derniers échos en provenance d’Espagne.

Avec Neymar ou encore Lionel Messi, les Qataris sont parvenus à leurs fins ces dernières années en mettant la main sur des stars planétaires pour composer l’effectif du PSG, mais désormais, les propriétaires du club de la capitale souhaitent en faire de même pour le banc de touche. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de Mauricio Pochettino est bel et bien d’actualité au sein du PSG, où l’on rêve de confier les rênes de l’équipe première à Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, l’ancien meneur de jeu des Bleus ne ferme plus la porte à une possible arrivée au PSG, d’autant qu’Alain Migliaccio, conseiller historique de Zidane, pousse en interne pour que le principal intéressé accepte de rejoindre la capitale d'après nos informations. Un scénario qui serait proche de voir le jour.

Zidane en route vers le PSG ?