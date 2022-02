Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, ça va bouger dans tous les sens !

Publié le 22 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que les avenirs de Mauricio Pochettino et de Kylian Mbappé demeurent flous au PSG, les deux hommes devraient plier bagage lorsque Zinedine Zidane et Paul Pogba débarqueraient au Paris Saint-Germain selon Troy Deeney.

Initié à l’été 2011 avec l’arrivée des propriétaires qataris, le projet QSI du Paris Saint-Germain a connu plusieurs phases. Cependant, la dernière notamment entamée en 2017 avec le prêt qui a débouché sur le transfert de Kylian Mbappé pourrait arriver à son terme. En effet, le contrat de Mbappé prendra fin en juin prochain et pourrait ne pas être prolongé puisque un engagement moral a été pris envers le Real Madrid par l’attaquant du PSG et ses proches comme le10sport.com vous l’a révélé en janvier dernier. Et l’éventuel départ de Mbappé pourrait avoir de sérieuses répercussions sur l’effectif du PSG ainsi qu’au niveau du staff technique.

Un départ de Pochettino, les arrivées de Zidane et Pogba, Mbappé au Real ?