Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Leonardo peut faire une croix sur cette star d’Ancelotti !

Publié le 22 février 2022 à 4h45 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’un intérêt du PSG est évoqué pour Vinicius Jr. Fan du Madrilène, Leonardo devrait toutefois être mis en échec.

Quand on évoque le Real Madrid et le PSG, tous les regards se tournent bien évidemment vers Kylian Mbappé. A l’été, le Français pourrait rejoindre les Merengue, mais dans le même temps, Leonardo pourrait se venger et piocher au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. Un joueur en particulier plait d’ailleurs énormément au PSG : Vinicius Jr. Alors que le Brésilien explose actuellement à Madrid, son nom a souvent résonné aux abords du Parc des Princes sans pour autant que cela ne se concrétise. Et cela devrait rester ainsi pour Vinicius Jr.

Une prolongation pour Vinicius Jr !

Malgré le souhait de Leonardo de voir Vinicius Jr au PSG, cela ne devrait pas se faire. L’ailier brésilien devrait plutôt poursuivre sa carrière au Real Madrid et prochainement, il devrait parapher un nouveau contrat. Selon les informations de Fabrizio Romano, les grandes manoeuvres devraient prochainement débuter pour régler l’avenir de Vinicius Jr, lui qui parapherait alors un nouveau bail jusqu’en 2027. De quoi alors l’éloigner du PSG…