Mercato - PSG : Nouvelle révélation hallucinante sur le feuilleton Mbappé !

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble encore tiraillé pour son avenir. Et les informations se multiplient concernant sa future destination qui ne fait aucun doute vue d'Espagne, ce sera le Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé a toujours fait grandement parler, mais depuis le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, opposant le PSG au Real Madrid, ce feuilleton a pris une ampleur encore rarement atteinte. Il faut dire que le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et alors qu'il n'a toujours pas prolongé, le club merengue fait le forcing pour le recruter libre. Néanmoins, conscient de l'engouement suscitée par sa situation, Kylian Mbappé avait tenu à calmer les ardeurs quelques jours avant le match aller. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera », assurait-il au micro de Prime Video . Mais depuis, Kylian Mbappé a été exceptionnel face aux Madrilènes, et son avenir est plus que jamais au cœur de l'actualité.

