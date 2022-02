Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez veut s'attaquer à une star de Guardiola !

Publié le 21 février 2022 à 9h00 par D.M.

En quête de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid apprécierait les qualités offensives de Bernardo Silva, lié à Manchester city jusqu'en 2025.

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid veut boucler l’arrivée de Kylian Mbappé à la fin de la saison. L’affaire semble bien engagée puisque le joueur du PSG a déjà donné son accord aux dirigeants espagnols selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais même si ce dossier occupe une place centrale dans l’esprit des responsables merengue, d’autres pistes sont évoquées pour le prochain mercato estival.

Le Real Madrid sous le charme de Bernardo Silva