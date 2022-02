Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez se lance dans une opération colossale !

Publié le 21 février 2022 à 11h00 par A.M.

Excellent depuis le début de saison, Vinicius Junior pourrait se voir récompenser de ses excellentes prestations par une prolongation jusqu'en 2027.

Enfin ! Après plusieurs saisons en retrait, Vinicius Junior justifie le choix du Real Madrid qui avait lâché 45M€ pour le recruter en provenance de Flamengo en 2018. Mais les débuts du jeune brésilien ont été poussifs. Critiqué pour ses choix, notamment dans le dernier geste, Vinicius Junior n'a pas manqué de susciter de nombreuses critiques au point que les doutes sur son recrutement se sont multipliés. Mais cette saison, le Brésilien a fait taire ses détracteurs et son duo avec Karim Benzema s'impose comme l'un des plus prolifiques en Europe. Et cela donne des idées au Real Madrid.

Vers une prolongation longue durée pour Vinicius ?