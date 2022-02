Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 21 février 2022 à 14h15 par Th.B.

Bien qu’il soit perçu comme une priorité à Manchester et que le principal intéressé souhaiterait s’asseoir sur le banc de United, Mauricio Pochettino n’aurait pas la certitude de devenir l’entraîneur des Red Devils selon la presse anglaise. Et sa situation délicate au PSG couplée aux incertitudes concernant sa succession ne seraient pas étrangères à cela.

Malgré une belle performance tactique lors de la victoire face au Real Madrid mardi dernier pour le compte du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions et notamment par le biais de l’utilisation de Danilo Pereira dans les phases offensives et défensives, Mauricio Pochettino peine à convaincre les supporters et surtout les dirigeants du PSG depuis sa nomination en janvier 2021. Pire, le10sport.com vous a révélé le 9 novembre dernier que le cas Pochettino était déjà discuté au sein de la direction du PSG. En parallèle, l’entraîneur du PSG semblerait avoir déjà la tête à Manchester United, en quête d’un coach pour mettre fin à la période d’intérim de Ralf Rangnick selon Le Parisien.

Le dossier Pochettino à Manchester se complique