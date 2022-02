Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a lâché une bombe au FC Barcelone !

Publié le 21 février 2022 à 10h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé rêve de rejoindre le Real Madrid, le père de l'attaquant du PSG, supporter du FC Barcelone, a repoussé les avances du club catalan à plusieurs reprises.

L'avenir de Kylian Mbappé est le sujet brûlant du moment. Et pour cause, alors que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, la double confrontation contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions le place au cœur de toutes les spéculations. Il faut dire que l'été dernier, Kylian Mbappé avait réclamé son départ du PSG pour rejoindre la Casa Blanca et désormais, comme révélé par le10sport.com, il se rapproche d'une signature libre au Real Madrid à l'issue de la saison. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas exister d'autres options qu'une prolongation au PSG ou un départ vers la capitale espagnole.

Fan du Barça, le père de Mbappé recale les Catalans