Mercato - PSG : Le Real Madrid abat son joker pour Kylian Mbappé !

Publié le 21 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Le PSG n’aurait pas perdu espoir pour Kylian Mbappé et travaillerait sur une offre de prolongation de contrat de courte durée. Ce qui engendrerait la colère du Real Madrid et de son président Florentino Pérez qui serait prêt à lui fermer la porte définitivement.

Cela fait désormais de longues années que le Real Madrid cultive un intérêt pour Kylian Mbappé. Cependant, le président Florentino Pérez semble en avoir eu marre d’attendre lors de la dernière intersaison et a tenté dans les ultimes moments du mercato de convaincre le PSG de lâcher le champion du monde en formulant plusieurs offres de transfert, toutes refusées par le PSG. Sous contrat jusqu’à l’issue de la saison au Paris Saint-Germain, Mbappé pourrait d’ores et déjà se mettre d’accord avec les dirigeants du Real Madrid sur les termes de son éventuel futur contrat à la Casa Blanca et a même pris un engagement moral envers le leader de la Liga comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 6 janvier dernier.

