Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros départ prend forme au PSG ?

Publié le 21 février 2022 à 4h30 par T.M.

Si Mauro Icardi a refusé de quitter le PSG cet hiver, c’est finalement à l’intersaison que l’Argentin devrait faire ses valises.

Aujourd’hui, Mauro Icardi n’est plus forcément désiré au PSG, n’entrant plus dans les plans de Mauricio Pochettino. C’est pour cela que Leonardo a essayé de s’en débarrasser durant le mercato hivernal. En vain. Annoncé à Barcelone en échange d’Ousmane Dembélé ou encore dans le viseur de la Juventus, Icardi aurait toutefois été très clair, s’opposant à un départ du PSG durant le mois de janvier. En revanche, cet été, cela pourrait bien être différent.

De retour en Italie ?