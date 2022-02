Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale dans ce dossier à 50M€ de Leonardo !

Publié le 20 février 2022 à 18h45 par D.M.

Intéressés par Fabian Ruiz, le PSG et le FC Barcelone vont devoir se méfier d'Arsenal dans ce dossier. Le club anglais aurait d'ores et déjà contacté les représentants de l'international espagnol.

Opposé au Napoli en huitième de finale de Ligue des champions, le FC Barcelone va pouvoir profiter de ce rendez-vous pour observer, de plus près, la prestation de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain serait surveillé par le club catalan depuis plusieurs mois selon la presse italienne. « C’est toujours gratifiant de s’entendre dire que des grands clubs sont intéressés, surtout quand il s’agit de clubs espagnols. Toutefois, j’ai encore un an de contrat et je suis très heureux ici à Naples. Ma seule préoccupation est le match de jeudi, qui serait extrêmement difficile » a confié le joueur, lié au Napoli jusqu’en 2023. Même s’il semble avoir une préférence pour l’Espagne, Fabian Ruiz pourrait recevoir des propositions du PSG prochainement.

Arsenal passe à l'action dans le dossier Fabian Ruiz