Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour cette pépite de Ligue 1 !

Publié le 20 février 2022 à 17h15 par La rédaction

Pisté par le PSG, Jonathan David suscite aussi un intérêt de l’Inter Milan. Pour le lâcher, le LOSC devrait exiger une somme supérieure aux 27M€ payés à l’été 2020 pour le faire signer.

Malgré sa triplette magique alignée samedi soir à Nantes, le PSG n’a pas pu éviter la défaite (3-1). Une prestation inquiétante, surtout lorsqu’on connaît la situation contractuelle de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin, l’attaquant français serait en partance pour le Real Madrid. En décembre dernier, Le 10 Sport vous confiait en exclusivité que Kylian Mbappé avait déjà pris un engagement moral auprès des dirigeants madrilènes. Pour le remplacer, le PSG a plusieurs idées.

Lille voudra plus de 27M€