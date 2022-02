Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Messi ont un grand objectif en commun !

Publié le 20 février 2022 à 15h10 par A.C.

Réunis au Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, Neymar et Lionel Messi auraient l’intention de continuer à jouer ensemble à l’avenir.

Si le Paris Saint-Germain pourrait perdre Kylian Mbappé, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, il pourra toujours compter sur Neymar et Lionel Messi. Le premier a en effet prolongé son contrat jusqu’en 2025 et le second est arrivé il y a seulement quelques mois et il sera sans aucun doute la grande star du projet parisien pour les prochaines années. Mais après ? Dans une récente sortie, Neymar a évoqué son avenir après le PSG et confié avoir l’intention de disputer au moins une saison en MLS, avant de retrouver le Brésil. « Je veux vraiment jouer aux États-Unis, au moins une saison. Et au Brésil, je ne sais pas, parfois je veux, parfois je ne sais pas » a expliqué la star du PSG. « Pourquoi les Etats-Unis ? D'abord parce que le championnat là-bas est court, donc tu as trois ou quatre mois de vacances (rires) ». Et Messi pourrait bien le suivre...

Neymar et Messi ensemble en MLS