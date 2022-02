Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid prépare un été légendaire !

Publié le 20 février 2022 à 13h10 par D.M.

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont les deux grandes priorités du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Le club espagnol espère les réunir sous le même maillot.

Kylian Mbappé et Erling Haaland connaissent la même trajectoire. Repéré très tôt, les deux joueurs, âgés respectivement de 23 et 21 ans, brillent avec leur équipe cette saison. Le premier est devenu la star du PSG, malgré la présence de Lionel Messi et de Neymar. Le second porte le Borussia Dortmund et impressionne les plus grandes écuries européennes. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les décideurs parisiens espèrent l’accueillir en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Le FC Barcelone, Manchester City et surtout le Real Madrid veulent rendre la vie dure au PSG dans ce dossier Haaland.

Mbappé, Haaland... L'obsession de Florentino Perez