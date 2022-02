Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ retardé pour Erling Haaland ?

Publié le 20 février 2022 à 12h45 par A.C.

Comme les plus grands clubs au monde, le Paris Saint-Germain est sur les traces d’Erling Haaland, qui pourrait bien être le successeur de Kylian Mbappé.

Plus le temps passe et plus le départ de Kylian Mbappé semble devenir une évidence. Le contrat de l’attaquant se termine en effet en juin prochain et pour le moment, une prolongation semble improbable. Le Paris Saint-Germain semble d’ailleurs s’y préparer, avec notamment une longue liste de successeurs potentiels. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG apprécie tout particulièrement Erling Haaland, l’autre prodige du football européen qui devrait bientôt quitter le Borussia Dortmund. A noter que le Norvégien serait également suivi par le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City.

