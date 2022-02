Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a la cote en Serie A !

Publié le 20 février 2022 à 15h45 par A.C.

Pas vraiment convaincant au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait être poussé vers la sortie à la fin de la saison et retrouver la Serie A, un championnat qu’il connait plutôt bien.

C’est devenu une sorte de serpent de mer au Paris Saint-Germain. Arrivé en 2019, Mauro Icardi est régulièrement annoncé sur le départ, avec notamment la Juventus qui l’a cherché l’été dernier comme cet hiver. Finalement, les Bianconeri se sont tournés vers Dušan Vlahović et ont donc oublié Icardi... qui ne devrait pas pour autant rester au PSG ! Son départ semble en effet prendre forme et la piste principale le mènerait vers un retour en Serie A, un championnat qu’il connait très bien pour l’avoir disputé avec le maillot de la Sampdoria et de l’Inter.

Le Napoli, la Roma et Milan pour Icardi ?