Mercato - PSG : Un crack de Pochettino affole le marché !

Publié le 20 février 2022 à 11h15 par A.M.

Arrivé l'été dernier au PSG pour renforcer l'équipe de National 3, Omar Correia (21 ans) impressionne au point de susciter l'intérêt de plusieurs clubs.

La gestion des jeunes joueurs au PSG fait très régulièrement débat. Il faut dire qu'ils sont nombreux à avoir quitté leur club formateur avant la signature de leur premier contrat professionnel, et l'avenir de certains d'entre eux continue de faire parler actuellement. C'est le cas de Xavi Simons, dont le contrat s'achève en juin prochain ou encore d'Ismaël Gharbi qui est peu apparu dans le groupe professionnel ces dernières semaines. Mais ce n'est pas tout.

Omar Correia est très convoité