Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Sampaoli... Longoria obligé de faire un choix ?

Publié le 20 février 2022 à 9h00 par A.C.

La relation entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli semble être devenue de plus en plus tendue, ce qui pourrait avoir des grosses répercussions sur l’avenir de l’Olympique de Marseille.

Les choses vont plutôt bien pour l’Olympique de Marseille. Deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et toujours en course en Ligue Europa Conférence, le club réalise une très bonne saison pour le moment. Pourtant, Pablo Longoria se retrouve avec un gros problème sur les bras, puisque son entraineur et la star de son attaque semblent en froid ! Arkadiusz Milik a en effet publiquement exprimé son mécontentement, vraisemblablement pas d’accord avec les choix de son entraineur, Jorge Sampaoli... qui ne semble pas s’en inquiéter plus que ça. « Sans parler des agacements de chacun, on suit la planification des temps de jeu qui est prévue (...) Comme avec tous les autres » a déclaré le coach de l’OM, après le coup de sang de son joueur face à Qarabag (3-1). « On est des professionnels, on est des collèges de travail, chacun a sa fonction. Notre relation est la même qu’avec tous les autres joueurs. Je ne fais de différences avec personne ».

Entre Sampaoli et Milik ça ne colle pas