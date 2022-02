Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un coup à jouer avec cet ancien du FC Barcelone !

Publié le 20 février 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que le nom de Gerard Deulofeu continue de circuler à l’OM, recruter l’Espagnol pourra bel et bien être possible pour Pablo Longoria.

Du côté de l’Udinese, Gerard Deulofeu a retrouvé ses sensations. Auteur de belles performances avec le club italien, l’ancien du FC Barcelone n’a pas manqué de taper dans l’oeil de certains clubs. Ainsi, cet hiver, il était notamment question d’un intérêt de l’OM. Finalement, Deulofeu n’a pas quitté l’Udinese, mais ce n’est pas pour autant que le club phocéen aurait tiré un trait sur lui. Alors qu’un retour de flamme pourrait avoir lieu cet été, Deulofeu n’a clairement pas fermé la porte à un départ.

Deulofeu veut retrouver le haut niveau