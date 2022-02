Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mbappé relancé par… l’élection présidentielle ?

Publié le 20 février 2022 à 4h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé fait parler de lui partout, y compris chez les candidats à l'élection présidentielle.

Kylian Mbappé a pris la dimension qui lui était promise. En effet, l'attaquant du PSG s'impose comme le meilleur joueur du monde et par conséquent, son avenir est au cœur de toutes les préoccupations. Il faut dire que Kylian Mbappé voit son contrat au sein du club de la capitale prendre fin en juin prochain, et un départ vers le Real Madrid semble prendre forme. Une situation commentée un peu partout et qui impliquerait même le gouvernement français. Selon les informations d' El Mundo , Emmanuel Macron suivrait de très près l'évolution de ce dossier. Le Président de la République n'a jamais caché son affection pour Kylian Mbappé et pousserait pour qu'il prolonge au PSG, tout comme Nicolas Sarkozy. L'ancien Président, grand supporter du PSG, est proche des dirigeants qataris et tente d'intervenir en faveur d'une prolongation de Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout.

La politique s'immisce dans le dossier Mbappé