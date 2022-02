Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Macron et Sarkozy débarquent dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 14h10 par T.M.

Alors que le PSG veut absolument conserver Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait compter sur l’appui d’Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy.

Face au Real Madrid, Kylian Mbappé a encore montré à quel point il était important pour le PSG. Toutefois, d’ici quelques mois, cela pourrait s’arrêter. Arrivant au terme de son contrat, le Français est annoncé avec insistance vers le Real Madrid, qui serait plus confiant que jamais dans ce feuilleton. Toutefois, le PSG garde espoir et espère encore convaincre Mbappé de prolonger. Si le club de la capitale peut compter sur la puissance financière du Qatar pour cela, d’autres personnes influentes ne manquent pas d’intervenir.

La politique s’en mêle !