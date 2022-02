Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros aveu de Lionel Messi sur son arrivée !

Publié le 20 février 2022 à 3h15 par A.M.

Malgré son intégration son difficile au PSG, Lionel Messi reconnaît pourtant qu'il avait hâte de découvrir Paris et une nouvelle vie.

De retour d'Amérique du Sud l'été dernier après avoir remporté la Copa America, Lionel Messi a appris qu'il lui était impossible de rester à Barcelone, incapable de payer son salaire et donc de prolonger son contrat. Par conséquent, Lionel Messi s'est engagé avec le PSG pour rebondir et ainsi découvrir une toute nouvelle vie. D'ailleurs son adaptation semble assez difficile comme en témoignent ses premiers mois à Paris. Et pourtant, Lionel Messi assure qu'il était impatient de démarrer cette nouvelle aventure.

«J'avais hâte d'arriver dans une nouvelle ville»