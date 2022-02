Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’énorme sortie de Dupraz sur une recrue hivernale !

Publié le 20 février 2022 à 3h45 par A.M.

Arrivé libre cet hiver à l'ASSE, Bakary Sako s'est visiblement parfaitement intégré chez les Verts comme le souligne Pascal Dupraz.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé en bouclant l'arrivée de sept renforts, à savoir Bakary Sako, Joris Gnagnon, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Il faut dire que les Verts avaient besoin de sang neuf pour se relancer dans la course au maintien, et visiblement, le mercato est une réussite puisque le club du Forez reste sur trois victoires de rang. Pascal Dupraz salue notamment l'intégration de Bakary Sako.

«Il est solaire, c’est une vraie bonne pioche»