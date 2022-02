Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de cette pépite sur son arrivée chez les Verts !

Publié le 19 février 2022 à 13h10 par D.M.

Natif de la banlieue parisienne, Lucas Gourna-Douath prenait la décision de signer avec l'ASSE en 2015. Un choix que ne regrette aucunement le milieu de terrain.

Agé de 18 ans, Lucas Gourna-Douath est perçu comme l’un des grands espoirs de l’ASSE. Même s’il manque encore de régularité dans ses prestations, le milieu de terrain présente des qualités indéniables. Lors du dernier mercato estival, certaines équipes avaient repéré son talent et avait tenté de le recruter. Mais durant le mois d’août dernier, Gourna-Douath prenait la décision de repousser ces propositions et de prolonger son contrat avec l’ASSE. Un club qu’il a rejoint en 2015. Ce samedi, le joueur est revenu sur son arrivée chez les Verts et sur les premiers contacts avec les dirigeants stéphanois.

« On a pris la décision de signer ici et Dieu merci, aujourd’hui, je suis en équipe première »