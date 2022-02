Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est passé à l'offensive dans ce dossier colossal !

Publié le 19 février 2022 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen aurait alarmé le FC Barcelone. A tel point que Xavi aurait déjà formulé une offre au défenseur danois. Toutefois, Andreas Christensen aurait également des propositions de Chelsea et du Bayern, entre autres, entre les mains.

De retour au FC Barcelone, Xavi a déjà frappé fort sur le marché. En effet, le coach espagnol s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes, Xavi penserait déjà à la prochaine fenêtre de transferts. Et pour étoffer davantage son effectif, le technicien du Barça serait en quête d'un nouveau défenseur central. Dans cette optique, Xavi aurait coché le nom d'Andreas Christensen, en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea.

Andreas Christensen a reçu des offres du Barça, du Bayern et de Chelsea