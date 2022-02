Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland réclame une fortune pour son avenir !

Publié le 19 février 2022 à 17h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, ils sont quatre à vouloir recruter Erling Haaland lors du prochain mercato estival. Mais encore faut-il répondre aux demandes du buteur norvégien...

Agé de 21 ans, Erling Haaland a faim de récompenses et de trophées. Le Borussia Dortmund pourrait devenir trop petit pour le buteur norvégien, prêt à passer à l’étape supérieure. Son agent Mino Raiola avait ouvert la porte à son départ à la fin de la saison. Selon Oriol Domenech, ils sont quatre à vouloir le recruter. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité et confirmé par le journaliste espagnol, le PSG fait partie des prétendants. Le club parisien pourrait accélérer et lancer les grandes manœuvres dans ce dossier Haaland notamment en cas de départ de Kylian Mbappé.

Haaland réclame un salaire de 30M€ par an

Dans ce dossier Haaland, il faut aussi évoquer les intérêts du FC Barcelone, du Real Madrid et de Manchester City. Mais les exigences de l’international norvégien pourraient refroidir de nombreuses formations européennes. Comme indiqué par le journaliste espagnol Oriol Domenech, Erling Haaland et son entourage réclameraient un salaire annuel de 30M€ net. Un montant conséquent pour la majorité des équipes.