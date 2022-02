Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deulofeu fait une grande annonce pour son avenir !

Publié le 19 février 2022 à 10h10 par T.M.

Aujourd’hui à l’Udinese, Gerard Deulofeu plairait bien à l’OM et Pablo Longoria. L’ailier espagnol s’est d’ailleurs confié sur la suite de sa carrière.

Cet hiver, Jorge Sampaoli a vu l’OM se renforcer avec les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Pablo Longoria a ainsi exaucé les souhaits de son entraîneur qui réclamait des recrues. Toutefois, l’Argentin semblait avoir des idées différentes pour son OM. « Sampaoli a eu ce qu’il voulait, mais il aurait aimé un petit peu plus. Il rêvait de Tagliafico, il aurait aussi aimé Deulofeu », expliquait notamment Florent Germain, journaliste pour RMC .

« Je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe »