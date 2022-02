Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le témoignage poignant d’Agüero sur sa retraite…

Publié le 19 février 2022 à 6h00 par Th.B.

N’étant plus apte à évoluer au haut niveau en raison de son arythmie cardiaque, Sergio Agüero a dû prendre sa retraite. Un moment qu’il n’a pas vu venir, ou du moins, n’a pas vu arriver de la sorte.

Le FC Barcelone n’a pas pu compter bien longtemps sur l’une de ses recrues phares de l’été dernier. En effet, arrivé libre de tout contrat en provenance de Manchester City, Sergio Agüero a été contraint de prématurément partir à la retraite pour des raisons cardiaques. Souffrant d’une arythmie cardiaque, celui qui est surnommé El Kun ne dispose plus des fonctions nécessaires pour élever au haut niveau. Pour Radio10 , Agüero s’est attardé sur ce processus de départ et de son malheureux épisode sur la pelouse du Camp Nou où il s’est écroulé en toute fin du mois d’octobre.

« Écoutez, j'ai des vertiges, arrêtez le jeu »