Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied improbable !

Publié le 19 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG semble plus que jamais incertain, Anne Hidalgo a pris position dans ce dossier et affiche plus que jamais son souhait de le voir rester dans sa ville.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ' Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid étant donné qu’il arrivera en fin de contrat l’été prochain, et son départ semble clairement se préciser. Un dossier qui fait beaucoup parler, et pas seulement dans le monde du football… Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à l’élection présidentielle, a fait passer un message à Mbappé au sujet de son avenir au PSG vendredi dans l’émission Chez Jordan.

« Qu’il reste ! »